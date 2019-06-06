 Еврокомиссия рекомендовала начать штрафную процедуру против Италии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В связи с дальнейшим ухудшением бюджетной ситуации в Италии ЕК считает оправданным начать штрафную процедуру против этой страны, говорится в заявлении Еврокомиссии.

У стран ЕС теперь есть две недели, чтобы изучить претензии ЕК. Если министры финансов государств Евросоюза придут к аналогичному выводу, то Еврокомиссия может запустить штрафную процедуру против Италии.

Италии в этом случае будет предъявлен ряд требований по снижению госдолга. Если Рим проигнорирует их, то на Италию может быть наложен многомиллиардный штраф в размере до 0,2 процента ВВП. Такое наказание до сих пор не налагалось ни на одно европейское государство.

Финансовая ситуация в Италии в минувшем году была проблематичной в двух сферах, но вместо того, чтобы снизить объем госдолга, этот долг только вырос с 131% до 132%, Рим также не выполнил бюджетных рекомендаций партнеров по еврозоне, констатировал комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси.

Он отметил, что в 2020 году дефицит госбюджета в Италии составит, по прогнозам, 3,5% от объема ВВП, что на полпроцента выше допустимого, а сам госдолг вырастет до 135,7 процента.

Италия занимает после Греции второе место в ЕС по объему госдолга. В абсолютных цифрах он превышает 2,3 трлн евро.

В Италии - третьей по величине экономике еврозоны - в настоящее время правит коалиция, состоящая из правопопулистского "Движения "5 звезд" и ксенофобской партии "Лига". В ходе предвыборной кампании они обещали отказаться от курса на жесткую экономию, увеличить ассигнования на социальные нужды и снизить налоги.