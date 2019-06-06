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Все про:ГПУ (681) Межигорье (19) Ющенко (9)

 Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко, – СМИ

Генеральная прокуратура объявила о подозрении третьему президенту Виктору Ющенко, эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Об этом со ссылкой на theБабель сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем Сарган не смогла сообщить детали.

В то же время нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ГПУ предъявила подозрение в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. По словам нардепа, подозрение прислали по почте.

"Межигорье" — бывшая частная резиденция президента-беглеца Виктора Януковича. В июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства передал резиденцию акционерной компании "Надра Украины", подчинявшейся Министерству экологии.

Вскоре "Надра Украины" заключила бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130870
 
 
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