 Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко, – СМИ

Об этом со ссылкой на theБабель сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем Сарган не смогла сообщить детали.

В то же время нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ГПУ предъявила подозрение в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. По словам нардепа, подозрение прислали по почте.

"Межигорье" — бывшая частная резиденция президента-беглеца Виктора Януковича. В июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства передал резиденцию акционерной компании "Надра Украины", подчинявшейся Министерству экологии.

Вскоре "Надра Украины" заключила бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".