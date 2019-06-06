 В Харькове полиция пресекла деятельность группы черных риелторов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В настоящее время установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн грн", - сообщает полиция.

По данным досудебного следствия, организатор группы - ранее судимый харьковчанин. Вместе с тремя сообщниками в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами Харьковского городского нотариального округа и государственными регистраторами, они завладевали недвижимым имуществом.

Участники группы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи квартир от имени умерших. Мужчины подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, используя поддельную правоустанавливающую документацию на квартиры, продавали их от имени ложных владельцев.

В ходе проведения специальной операции по разоблачению членов группы детективы провели пять одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы и цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации, а также деньги, полученные преступным путем.

Всем участникам группы вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители принимают меры по установлению других участников и эпизодов деятельности группы.