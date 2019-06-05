 Американская страховая компания AIG закроет представительство в Украине

Соответствующее решение собрания акционеров "АИГ Украина Страховая компания" от 30 мая обнародовано в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, акционеры приняли решение о прекращении предоставления финансовых услуг и обращении в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении и Реестра финансовых учреждений страны.

Кроме того, компания намерена просить Нацкомфинуслуг аннулировать восемь лицензий на добровольные виды страхования, выданные в 2013 году.

Как отмечается в сообщении, решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только территории Украины.

По итогам 2018 года "АИГ Украина Страховая компания" сократила активы на 34,2% по сравнению с 2017 годом – до 84,06 млн грн. Год страховщик завершил с чистой прибылью 1,55 млн грн (в 4,9 раза меньше, чем годом ранее). Собственный капитал снизился на 6,4% – до 80,22 млн грн, уставный остался без изменений – 23,461 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность страховщика уменьшилась в 5,3 раза – до 3,47 млн грн. Денежные средства и их эквиваленты возросли на 7,8% – до 80,24 млн грн. Текущие обязательства сократились на 36,6% – до 3,84 млн грн.

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"АИГ Украина Страховая компания" зарегистрирована в 2000 году. Специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.

По данным НКЦБФР, 99,9775% ее акций принадлежит AIG Mea Holdings Limited (Арабские Эмираты), которая входит в группу AIG – глобальной страховой компании, которая работает в 160 странах и юрисдикциях.

По данным AIG, компания обслуживает более 45 млн клиентов по всему миру. 100% акций AIG находятся в свободном обращении на фондовой бирже NYSE.

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