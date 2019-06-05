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 В Киеве демонтируют 137 незаконных летних площадок при кафе и ресторанах

С начала июня Департаментом городского благоустройства выдано 25 поручений на демонтаж 137 летних незаконно размещенных площадок при заведениях общепита. На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов.

Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и помех для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства, а есть и такие, что, вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае по газонам, а в худшем – выходить на проезжую часть.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должна составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должен быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро", – отметил Панчий.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 размещены на столичных улицах в соответствии с Правилами благоустройства, имеют пакет разрешительную документацию и уплачивают взносы в городской бюджет.

Панчий также подчеркнул, что каждый может зайти на сайт градостроительного кадастрп и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551.

  • Размещение площадок должно соответствовать следующим требованиям:
  • Площадки устанавливаются исключительно возле стационарных (капитальных) заведений ресторанного хозяйства.
  • При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (за пределами парков, скверов, площадей).
  • Обязательное условие: размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов.
  • Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов в входные (въездные) ворота домов.
  • Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно только при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.
  • Площадки должны размещаться без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Запрещается размещение площадок:

  • на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях, если это препятствует свободному движению пешеходов;
  • на проезжей части улиц и дорог;
  • на зеленых насаждениях и газонах;
  • если устройство площадки создает угрозу для здоровья и/или жизни людей;
  • на расстоянии ближе 20 метров в обе стороны по тротуару от установленного дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта;
  • на искусственных сооружениях (кроме случаев, когда их размещение предусмотрено проектом строительства или реконструкции, утвержденным в установленном порядке);
  • на расстоянии ближе 20 метров к перекресткам улиц;
  • на открытых (летних) площадках запрещается установка сцен, эстрад, танцевальных площадок, грилей и мангалов;
  • на открытых (летних) площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящую аппаратуру.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130823
 
 
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