 Кучма предложил возобновить торговлю с оккупированным Донбассом, – ОБСЕ

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предложение (о снятии экономической блокады, – ред.) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, – ред.), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", – сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

По словам Сайдика, введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

В свою очередь сам Леонид Кучма по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня назвал переговоры конструктивными, передает пресс-служба администрации президента Украины.

"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", – заявил Кучма.

Он также сообщил, что одной из договоренностей стало определение не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

В то же время Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

"Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", – отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня назначил главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе главу государства в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который уже представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 марта 2017 года принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер.

Решение было принято в ответ на насильственный захват пророссийскими боевиками украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этому предшествовал ряд акций с участием общественных организаций и народных депутатов, которые требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями.

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