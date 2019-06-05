[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.79 29.92
 Энергетика, Коммунальные услуги
  3488  7
Все про:Кабмин (3157) Нафтогаз (1714) тарифы (779) Тарифы на газ (383)

 Кабмин вновь изменил механизм формирования тарифов на газ для населения (обновлено)

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Соответствующее решение правительство приняло в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, вынесенному на утверждение, для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" использовать минимальное из четырех предложенных значений.

  • Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).
  • Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на "Украинской энергетической бирже" до начала этого газового месяца.
  • Третье значение: средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.
  • Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, в связи с принятием этого постановления Кабмина "Нафтогаз" должен пересчитать цену на газ для населения на июнь, передает пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что уже с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех указанных площадок.

При этом, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, составляет 5 600-5 700 грн за тысячу кубических метров (тут и далее - без НДС), на "Украинской энергетической бирже" газ на июнь продавался по цене 5 554 грн за тысячу кубометров. Сам "Нафтогаз" продает газ для промышленности по предоплате в июне по 5 04 грн за тыс. куб. м, а максимальная цена ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 на июнь рассчитана в размере 7 185 за тыс. кубометров.

"Это означает, что уже в июне "Нафтогаз" должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6 299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 грн меньше", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" установил слишком высокие цены на газ для населения на июнь и июль, в связи с чем приятельство примет решение, которым заставит госкомпанию их снизить.

По словам Гройсмана, Кабмин обяжет НАК определить конечную цену на газ для населения цну на июнь в размере около 8 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м, на июль – 7,7 тыс. грн.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что уже установленные цены на газ для населения в июле не будут значительно отличаться от заявленных Гройсманом.

"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", – сообщили в НАК.

Напомним, в начале мая Кабинет министров уже вносил изменения в механизм формирования цены на природный газ для нужд населения, устранив правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года).

Таким образом, в мае Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ для потребностей населения по цене для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующей в месяце, предшествующему месяцу поставки.

При этом цена на газ для населения не може превышать установленный до конца года уровень предельной стоимости в 9,717 грн за кубометр.

Принятие документа позволило снизить в мае стоимость топлива до 8,247 грн за кубометр, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,55 грн за куб. м). Однако в июне она выросла в июне из-за повышения "Нафтогазом" цен на газ для промышленности в мае.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130815
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В свою очередь, в "Нафтогазе", реагируя на решение правительства, отметили, что уже снизили оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130815

Импортный ресурс подешевел вдвое а нам снизили на 3%, вот спасибо благодетели.
 показать весь комментарий
 
 
Сила инерции в алчности не позволяет здраво мыслить???
 показать весь комментарий
 
 
Сила инерции в алчности не позволяет здраво мыслить???
 показать весь комментарий
 
Николаевгазу до лампочки все постановления. Они делают свое и будут делать. Судя по цене на газ, Николаевская область минимум находится на Камчатке.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаКабмин вновь изменил механизм формирования тарифов на газ для населения (обновлено)
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин Россия Туск убийство
 
 
 
 
 
 вверх