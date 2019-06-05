 Нацкомиссия подсчитала переходы абонентов после запуска услуги переноса номеров. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время по данным Украинского государственного центра радиочастот, заявки на перенесение номеров подали 12,5 тыс. абонентов.

По итогам успешных операций по переносу номера "Киевстар" потерял 2,99 тыс. абонентов, "Vodafone Украина" – 1,48 тыс. номеров, lifecell – 1,15 тыс.

В то же время "Киевстар" получил 1,54 тыс. абонентов, "Vodafone Украина" – 2,32 тыс., lifecell – 1,7 тыс. номеров.

При этом небольшие операторы "Тримоб" и "Интертелеком" привлекли больше, чем потеряли (на 17 и 44 абонента соответственно).

По состоянию на 5 июня подано уже 13,67 тыс. заявок на перенесение номера, из них 6,32 тыс. осуществлены (46,2% от общего количества).

Как сообщалось, НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP.

Ранее НКРСИ решила проверить оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с заявлениями других операторов о том, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP).

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

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