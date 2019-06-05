 Страны ЕС договорились продлить санкции против России за аннексию Крыма, – Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", – цитирует агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, в случае окончательного утверждения ЕС этого решения срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года. В Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.

Читайте также: Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России

Как сообщалось, Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС 3 июня сообщил, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине". Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram