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 Страны ЕС договорились продлить санкции против России за аннексию Крыма, – Bloomberg

Постоянные представители стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", – цитирует агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, в случае окончательного утверждения ЕС этого решения срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года. В Брюсселе этот вопрос вновь будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.

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Как сообщалось, Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС 3 июня сообщил, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине". Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130807
 
 
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