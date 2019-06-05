 В Украине запустят единый государственный реестр ветеринарных документов

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы по итогам круглого стола, состоявшегося в рамках XXXI Международной агропромышленной выставки "Агро-2019", передает БизнесЦензор.

Основное внимание участники круглого стола уделили актуальным вопросам развития свиноводства в Украине. Была проанализирована эпизоотическая ситуация в стране по африканской чуме свиней и намечены совместные действия на пути сокращения динамики распространения этого заболевания.

Также представители отрасли свиноводства были ознакомлены с последними новациями в вопросах осуществления идентификации и регистрации животных. В частности, было проинформировано о принятых изменениях к порядку идентификации и регистрации КРС и порядка оформления и выдачи паспорта КРС – приказ Минагрополитики от 28 марта 2019 года №163 "Об утверждении изменений к Порядку идентификации и регистрации крупного рогатого скота и Порядка оформления и выдачи паспорта крупного рогатого скота", прошел государственную регистрацию и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 18 апреля 2019 года №410/33381.

Согласно указанному документу, изменены: бланк регистрационной карточки хозяйства, бланк регистрационной карточки КРС, вид образца бирки для идентификации и регистрации КРС и бланк ведомости движения животных.

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