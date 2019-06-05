 Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз будет оставаться надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. Европейская интеграция – это, прежде всего, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", – подчеркнул Зеленский.

Президент заверил в намерениях продолжить внедрение реформ в Украине.

"Отдельным важнейшим направлением нашей и лично моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления. Среди своих приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", – отметил Зеленский.

В свою очередь Дональд Туск отметил, что Евросоюз всегда будет готов помочь Украине усиливать демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и продолжать реформы энергетического сектора.

Президент Европейского Совета также подчеркнул, что Евросоюз готов продолжать работу над имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и оказывать финансовую поддержку украинским реформам.

"Евросоюз будет оставаться на своем курсе и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства Украинское на Донбассе и жителям Крыма. Это противоречит Минским соглашениям", – отметил Туск.

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