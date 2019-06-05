[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.79 29.92
 Власть
  181  0
Все про:Зеленский (74) Россия (3855) санкции (1211) Туск (23) Евросоюз (1855)

 Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию с тем, чтобы вернуть мир в Украине.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз будет оставаться надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. Европейская интеграция – это, прежде всего, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", – подчеркнул Зеленский.

Президент заверил в намерениях продолжить внедрение реформ в Украине.

"Отдельным важнейшим направлением нашей и лично моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления. Среди своих приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", – отметил Зеленский.

В свою очередь Дональд Туск отметил, что Евросоюз всегда будет готов помочь Украине усиливать демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и продолжать реформы энергетического сектора.

Президент Европейского Совета также подчеркнул, что Евросоюз готов продолжать работу над имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и оказывать финансовую поддержку украинским реформам.

"Евросоюз будет оставаться на своем курсе и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства Украинское на Донбассе и жителям Крыма. Это противоречит Минским соглашениям", – отметил Туск.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130799
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин Россия Туск убийство
 
 
 
 
 
 вверх