 Минрегион ограничил возможность строительства объектов в обход нормативов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"ГСН являются обязательными к исполнению и все строительные работы должны им соответствовать. Другой вопрос – отклонение от строительных норм. Мы хотим отходить от этой практики, ведь это высокий риск коррупции. Поэтому инициировали разработку так называемых "красных списков" отклонений от ГСН. Это перечень тех норм, отклонение от которых гарантированно не могут быть согласованы, потому что так ограничиваются требования безопасности и комфорта людей. Вчера он был опубликован и уже вступил в силу", – сказал Парцхаладзе.

В "красных списках" содержится около 60 строительных "табу", на которые гарантированно нельзя будет получить согласование отклонения от ГСН.

В частности, в перечень вошли запросы на сокращение установленных расстояний от автозаправочных станций до ближайших домов и остановок общественного транспорта при строительстве АЗС, сокращение расстояний от гаражей и открытых автостоянок до детсадов, школ, больниц.

Также застройщикам будут отказывать в уменьшении размеров площадок для гостевых автостоянок на придомовых территориях и размеров площадок для отдыха взрослого населения более, чем на 20%.

Кроме того, запрещено уменьшение площадей земельных участков детских садов, школ и других учебных заведений, медицинских учреждений, санаториев, центров предоставления админуслуг (ЦНАП) и других админзданий при проектировании новых кварталов или микрорайонов.

Под ограничения попали предложения уменьшить более чем на 30% минимальные показатели озеленение территорий детских садов, учреждений здравоохранения, культурно-рекреационных учреждений, а также размещение новых дачных и садовых домов в пределах лесов, лесопарков на территории охранных, заповедных и курортных зон.

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Перечень всех конкретных строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано, разработанный совместно с правительственно-общественной инициативой "Вместе против коррупции", специалистами и экспертами отрасли, а также общественностью.

Приказ Минрегиона №48 от 1 марта зарегистрирован в Министерстве юстиции 21 мая под №539/33510, 4 июня опубликован в Официальном вестнике Украины и вступил в силу.

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