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 Wizz Air увеличит количество авиарейсов из Киева в Таллинн

Авиакомпания Wizz Air с 18 июля увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Таллинн с четырех до пяти рейсов в неделю.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Дополнительные полеты будут выполняться по четвергам до 24 октября включительно, после чего частота вернется до нынешнего уровня четыре рейса в неделю. Сейчас Wizz Air выполняет рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

На линию Киев-Таллинн лоукост вышел 21 июня 2018 года. В летний сезон 2019 года полеты выполнялись три раза в неделю, в сезон зимней навигации 2019/2020 годов частота была сокращена до двух рейсов в неделю.

Прямые рейсы Киев-Таллинн также выполняет эстонская авиакомпания Nordica. Однако в отличие от Wizz Air, который летает из аэропорта "Киев", Nordica совершает рейсы в "Борисполь".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130793
 
 
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