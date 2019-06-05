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 Оптовые цены на автогаз снизились вслед за падением стоимости импорта

Сжиженный газ АО "Укргаздобыча" на аукционе 5 июня подешевел на 5,2% (на 1271 грн за тонну), до 23 150 грн за тонну, по сравнению с ценой 29 мая.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Минимальная цена на аукционе составила 22 606 грн за тонну, максимальная – 23 800 грн.

По итогам аукциона "Укргаздобыча" продала чуть более 60% выставленного объема – 1862 тонн из 2983 тонн.

Параллельно торги сжиженным газом проводили "Полтавская газонефтяная компания" и Geo Alliance. Цена ПГНК, по сравнению с аукционом недельной давности, опустилась на 1600 грн – до 23 400 грн за тонну, Geo Alliance – на 1200 грн, до 23 100 грн/т.

Причиной снижения цены на ресурс украинских производителей стало удешевление импортного ресурса. По словам трейдеров, накануне котировка СУГ на белорусско-польской границе опустилась сразу на $40 – до $380 за тонну.

"Говорить, что ажиотаж спал еще рано – потому как существенно ограничены поставки с восточной границы. Если разрешения получат казахские производители, то тогда можно ожидать существенное падение цен", – отметил один из трейдеров.

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Как сообщалось, в связи с введением Россией санкций в отношении Украины с 1 июня, объем поставок сжиженного газа на июнь снижен на 40%.

Цены на автогаз на украинском рынке начали расти с 27 мая после информации об остановке отгрузок компаний "Тенгизшевройл", которая не получила гарантий от российских компетентных органов о беспрепятственном прохождении вагонов с ее газом через российско-украинскую границу. Из-за этого на аукционе 29 мая цена СУГ "Укргаздобычи" выросла на 30%, достигнув 7-месячного максимума, а трейдеры начали активно скупать спотовые объемы газа Мозырского НПЗ, чем подняли премию до $120 за тонну.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130791
 
 
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