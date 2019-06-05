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 Кабмин расширил перечень авиапредприятий для получения налоговых льгот

Кабинет министров принял разработанное Минэкономразвития постановление о расширении перечня предприятий отрасли самолетостроения, которые могут пользоваться налоговыми льготами в виде освобождения от уплаты налога на прибыль.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, передает БизнесЦензор.

Принятое постановление правительства также дополняет перечень и объемы товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины предприятиями отрасли без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

В частности, решением правительства расширен перечень предприятий отрасли самолетостроения, которые до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты налога на прибыль, на все предприятия отрасли самолетостроения, подпадающие под действие норм закона "О развитии самолетостроительной промышленности", а не только те, которые осуществляют разработку и/или изготовление с конечным составлением летательных аппаратов и двигателей к ним.

"В результате это решение позволит большему количеству украинских самолетостроительных предприятий получать высвобожденные средства, необходимые для реинвестирования в развитие и модернизацию производства, создание новых линий производства, осуществление научно-исследовательских, конструкторских работ, освоения новых рынков сбыта продукции", – отмечается в сообщении.

Постановление правительства также дополняет перечень кодов видов экономической деятельности, по которым ведется отдельный учет полученной прибыли самолетостроительных предприятий, а также дополнительные объемы и группы товаров, которые могут ввозиться на таможенную территорию Украины субъектами самолетостроения без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, предусмотренных постановлением Кабмина №635 "Об утверждении порядка и объемов ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость" от 9 августа 2017 года.

"Это решение также позволит самолетостроительным предприятиям Украины получить высвобожденные средства для реинвестирования в собственное производство", – указывают в Минэкономразвития.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130789
 
 
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