 Ryanair начал публиковать ежемесячную статистику о выбросах углекислого газа

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По данным лоукоста, в мае 2019 года в среднем на перевозку одного пассажира на один километр выбрасывалось 66 грамм CO2 при усредненном показателе за другие месяцы 67 грамм. Общий объем выбросов после перевозки 14,1 млн пассажиров составил 1 млн 157 тыс. тонн.

В Ryanair это называют наименьшим показателем среди авиакомпаний ЕС, приводя статистику, согласно которой крупные авиакомпании Lufthansa, British Airways, Air France, KLM генерируют более 120 грамм выбросов углекислого газа для перевозки одного пассажира на один километр.

За прошедшее десятилетие ирландский лоукост снизил средний показатель выбросов на 18%, с 82 грамм до 67 грамм, и рассчитывает добиться показателя в 60 грамм к 2030 году путем ввода в эксплуатацию новых самолетов Boeing 737 MAX 200.

Эти авиалайнеры разработаны на базе Boeing 737 MAX 8 и могут перевозить на 4% больше пассажиров, потребляя на 16% меньше топлива по сравнению с Boeing 737-800, которые Ryanair эксплуатирует сейчас.

В течение 2019-2024 годов лоукост рассчитывает получить 210 Boeing 737 MAX 200 стоимостью в $20 млрд.

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