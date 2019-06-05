 Кабмин утвердил порядок использования средств на ремонт мостов в Зоне отчуждения

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, получателем бюджетных средств, выполняющим восстановлением инфраструктуры, может быть лицо, которое имеет не менее двух лет опыта работы по соответствующему профилю.

Предприятие должно иметь бездефицитный финансовый план на текущий год, а также финансово-экономические расчеты осуществления работ.

Кроме того, предприятие не должно иметь просроченную задолженность по предоставленным банками кредитам, а его деятельность предприятия за последние два года должна быть неубыточной.

"Заказчик работ по корректировке проектной документации и выполнении завершения работ обязан ежемесячно не позднее 10 числа подавать ответственному исполнителю бюджетной программы отчет об использовании авансового платежа и информацию об остатках средств, для их отправки не позднее 15 числа главному распорядителю бюджетных средств", – отмечается в проекте постановления.

Согласно приказу Госагентства по управлению зоной отчуждения от 20 мая, на текущий год в рамках инвестиционного проекта "Восстановление объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения" ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" выделено 81,4 млн грн. Средства, в частности, планируется направить на реконструкцию моста через р. Уж в с. Череваш и реконструкцию моста через лесную реку возле с. Залесье в Иванковском районе Киевской области.

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