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 Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики России из-за падения добычи нефти

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5% из-за сокращения добычи нефти.

Согласно докладу Всемирного банка, оценка роста ВВП России на 2020 и 2021 годы осталась без изменений на уровне 1,8%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют снижению темпов роста в оставшейся части 2019 года", – сказано в документе.

При этом ВБ основывает свой прогноз на допущении, что государственные инвестиции РФ в инфраструктуру будут рости, тогда как частные инвестиции останутся скромными из-за политической неопределенности и перспектив снижения потенциального роста в долгосрочной перспективе на фоне демографической ситуации.

Всемирный банк также ухудшил экономический прогноз роста Беларусии до 1,8% с 2,7%, из-за неопределенности в отношениях с Россией, отказ которой от выплаты компенсаций за налоговый маневр может привести к росту налоговой нагрузки.

В следующие два года, по мнению банка, рост ВВП в Беларуси составит 1,2-1,3%.

В первом квартале ВВП Белоруссии увеличился на 1,4%. По итогам года власти ожидают экономический рост на уровне 4%.

"Даже такой скромный прогноз зависит от частичной... компенсации потерь от проводимого в России так называемого налогового маневра", – говорится в комментарии банка.

Беларусь оценивала свои потери из-за налогового маневра на уровне $400 миллионов в этом году. С конца прошлого года Минск и Москва ведут переговоры о компенсации этих потерь, но пока так и не достигли результата.

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Как сообщалось, по данным источников Reuters, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России за первые три дня июня упала до 10,87 млн баррелей в сутки с 11,11 млн баррелей в сутки, среднего показателя по итогам мая, добыча достигла минимума с лета 2016 года.

Поставки российской нефти в Европу по трубопроводу Дружба после загрязнения постепенно возобновляются, однако дефицит экспортных пропускных мощностей "Транснефти" сохраняется, вынуждая производителей сокращать добычу сырья.

Аналитики Capital Economics подсчитали, что если Россия в течение года будет сокращать добычу и экспорт нефти на 1 миллион баррелей в сутки, это снизит рост ВВП на 0,8 процентного пункта.

Росстат сообщал, что темпы роста российской экономики замедлились в первом квартале до 0,5%, что оказалось существенно ниже оценок Минэкономразвития и Центробанка РФ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130763
 
 
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