 Кабмин установил надбавку к зарплате для бюджетников на линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №708 от 5 сентября 2018 года.

"Указанным постановлением установлена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, организаций, которые финансируются из бюджета и размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

Надбавка установлена на период до завершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram