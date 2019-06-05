 Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных администраций

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания Кабинета министров в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Всего одобрено 13 лиц", – сказал Семерак.

Согласно проектам соответствующих решений, Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

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