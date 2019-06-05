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 Гослесагентство начало реализацию древесины через ProZorro

Государственное агентство лесных ресурсов Украины начало реализацию древесины через электронные аукционы "ProZorro.Продажи" и подписало меморандум о сотрудничестве по реализации необработанной древесины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Гослесагентства, передает БизнесЦензор.

По данным Гослесагентства, первыми древесину на торги через ProZorro выставили лесхозы из Житомирской, Киевской и Ривненской областей.

"Гослесагентство в прошлом году начало организацию электронных торгов с помощью программного продукта госпредприятия "Лесной инновационно-аналитический центр". Теперь с целью расширения механизмов реализации древесины мы подписали меморандум о сотрудничестве с "ProZorro.Продажи". Таким образом, будет упрощен доступ к аукционам по реализации необработанной древесины, а также доступ к информации о результатах аукционов", – заявил замглавы Голесагентства Владимир Бондарь.

По данным на сайте Гослесагентства, ведомство отметило сокращение реализации продукции в первом квартале 2019 года и рост количества остатков древесины на складах лесхозпредприятий. Внедрение онлайн-аукционов должно активизировать продажи.

Как сообщалось, предприятия Гослесагентства за первый квартал 2019 года заготовили 3,8 млн кубометров древесины (-8% к первому кварталу 2018 года), реализация кругляка составила 2,9 млн кубометров. Чистый доход предприятий составил 3,9 млрд грн (-3%). Остатки древесины на складах Гослесагентства по состоянию на 1 апреля 2019 года составляли 1,2 млн кубометров (+32% по сравнению с началом 2019 года).

Предприятия Гослесагентства в 2018 году заготовили 16,5 млн кубометров древесины (+3,7% к 2017 году), на внутреннем рынке реализовали 13,7 млн кубометров круглого леса (+9%).

Общая площадь лесных участков Украины составляет почти 10,4 млн га, лесистость – 15,9%.

В подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% Лесного фонда Украины).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130738
 
 
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