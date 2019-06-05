 Турпоток в Зону отчуждения вырастет в 2 раза после выхода сериала "Чернобыль", – туроператоры

Об этом заявил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко.

По словам главы туркомпании, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

При этом, по словам Емельяненко, из-за сложной подготовки гидов и специфики темы Чернобыля, увеличения количества туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, ожидать не стоит.

В свою очередь глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации, народный депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%.

"На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.

Депутат также считает, что сложность подготовки гидов и специфика темы могут ограничивать рост количества туроператоров.

"Сейчас это приблизительно пять качественных туроператоров. Рост может быть, но тут важно качество… Экскурсия длится 12 часов, туристы приезжают со всего мира, часто это ученые или студенты всемирно известных университетов, они задают конкретные профильные вопросы. Поэтому очень важно качество работы с туристами, безопасный транспорт, дозиметры, рации, аудио-видео-полиграфия, и другое", – подчеркивает нардеп.

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Кроме того, с увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты", – сообщил Емельяненко.

Бизнесмен также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

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