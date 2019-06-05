 Кабмин сменил главу госпредприятия "Украэрорух"

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее должность и.о. директора "Украэроруха" занимал Дмитрий Бабейчук, назначенный 18 июня 2014 года Министерством инфраструктуры. До работы в "Украэрорухе" он возглавлял один из департаментов Госавиаслужбы.

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Как сообщалось, Кабинет министров 31 октября утвердил финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") на 2019 год.

Согласно тексту финансового плана, чистый доход предприятия в 2019 году планируется в объеме 4,085 млрд грн. Чистая прибыль запланирована в объеме 130,2 млн грн, EBITDA – 285,1 млн грн, рентабельность EBITDA – 7%.

По результатам выполнения финплана ожидается, что "Украэрорух" перечислит в госбюджет, местные бюджеты и целевые фонды 1,157 млрд грн, что на 35% больше, чем в плане на текущий год.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

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