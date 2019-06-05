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Все про:платные услуги (7) перерасчет (9) Зубко (345)

 Определен порядок перерасчета за некачественные услуги по управлению домом, – Зубко

Кабинет министров утвердил Порядок перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления некачественной услуги. Таким образом защищаются права потребителей и есть возможность совладельцам платить справедливую стоимость за предоставленные услуги.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего правительственного постановления, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Новый Порядок позволяет жильцам платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее неоказания. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы", – подчеркнул Зубко.

В частности, в соответствии с Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления ненадлежащего качества:

  • определяются условия и сроки осуществления перерасчета управляющим, а именно – перерасчета по инициативе управляющего либо в случае принятия управляющим решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии потребителя;
  • определяются требования относительно подтверждения объема фактически оказанной услуги и фактически понесенных расходов управляющим;
  • устанавливаются особенности осуществления перерасчета за техническое обслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
  • определяются условия, при которых перерасчет не производится;
  • устанавливаются требования по информированию управляющим потребителей о проведении перерасчета.

Зубко отметил, что на сегодня создана вся необходимая правовая база для внедрения рынка управляющих жилья и создана возможность для совладельцев многоквартирных домов эффективно распоряжаться своим имуществом, платя справедливую стоимость за предоставленные услуги.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130728
 
 
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