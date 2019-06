 Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, – иск "Приватбанка"

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на обнародованное Atlantic Council исковое заявление "Приватбанка" к экс-владельцам, передает БизнесЦензор.

Иск подан госбанком против бывших собственников – граждан Украины, Кипра и Израиля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний.

"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале "Приватбанка", которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", – сказано в исковом заявлении.

В "Приватбанке" считают, что ответчики нанесли банку убыток на сумму в сотни миллионов долларов.

В целом исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США.

В документе утверждается, что конечные бенефициары "использовали "Приватбанк" в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из банка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов "Приватбанка" в Соединенных Штатах целью обогащения своего и своих партнеров.

По мнению истца, в ходе реализации схемы банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал "Приватбанка" на Кипре, где бывшие собственники банка пользовались услугами двух местных юридических фирм.

Далее ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

В США выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.

Как сообщалось, государственный "ПриватБанк" 21 мая подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В частности, на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "Приватбанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

