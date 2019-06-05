 Нацбанк завершил пилотный проект по выпуску электронной гривни

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в рамках этого проекта Нацбанк проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и отрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели обращения е-гривни.

В НБУ отмечают, что в целом возможность выпуска собственных цифровых валют и варианты их использования в последнее время исследуют многие центральные банки мира (Швеции, Канады, Китая, Сингапура, Англии, Норвегии). Формы и технологии цифровых валют центробанков отличаются в зависимости от конкретных потребностей, но в любом случае цифровая валюта рассматривается как новая эволюционная форма денег центрального банка.

Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение было выпущено ограниченное количество е-гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами при участии Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Нацбанку консультации в рамках технической помощи.

В результате Национальный банк сделал ряд выводов относительно выпуска собственной цифровой валюты, ключевые из которых следующие:

е-гривня может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей - наличности, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривни является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчетов;

учитывая то, что пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объемы осуществленных транзакций, он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень вовлеченности населения Украины к такому инструменту. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями е-гривни в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе;

е-гривня может быть рассмотрена как так называемая disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платежного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка;

внедрение е-гривни на платежном рынке Украины имеет также учитывать возможность внедрения других инновационных платежных инструментов, в частности, "мгновенных" платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;

внедрение е-гривни невозможно без значительных инвестиций и времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию е-гривни как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей;

внедрение е-гривни возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что Национальный банк является единственным эмитентом е-гривни, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные (агентские) функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривни под контролем Национального банка. Вместе с тем следует отметить, что е-гривня, выпущенная коммерческими участниками рынка, уже не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на электронные деньги;

технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения е-гривни. Однако основные преимущества этой технологии останутся не задействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривни.

В рамках исследования мировых тенденций будет продолжено сотрудничество и обмен опытом с центральными банками и международными финансовыми организациями относительно цифровых валют. Вместе с участниками украинского платежного рынка дальше прорабатываться целевые бизнес-модели е-гривни.

Пилотный проект Национального банка по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года. Его практическая часть завершилась в конце 2018 года.

Как отмечают в НБУ, в рамках пилотного проекта регулятор исследовал, как электронная гривня может дополнить платежный ландшафт Украины и способствовать повышению доли безналичных расчетов и уменьшению их стоимости.

По сути, электронная гривня – это фиатная валюта в электронном виде, что будет обмениваться на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1. Транзакции с е-гривней могут осуществляться онлайн с помощью компьютеров и мобильных девайсов (смартфонов, планшетов).

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