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Все про:Зеленский (74) Коломойский (747) Пинчук (103) Донбасс (445)

 Зеленский анонсировал встречу с бизнесменами

Президент Владимир Зеленский планирует в июне встретиться с крупным бизнесом и предложить им инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "1+1", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. И будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса.

"Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи", – отметил президент.

Ранее, 3 июня, пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что бизнесмен Пинчук приезжал в администрацию президента, сопровождая президента (1994-2005) Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее новоизбранный президент анонсировал встречу с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, отметив, что при его президентстве "отношения с предпринимателями будут прозрачными".

"Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і", – заявил Зеленский 2 мая.

Комментируя в интервью Bihus.info эту инициативу олигарх Игорь Коломойский ответил, что "с крупным бизнесом так не общаются".

"Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются, как с колхозом", – отметил Коломойский.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130716
 
 
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