[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.79 29.92
 Транспорт
  2344  5
Все про:аэропорт (620) Киев (1962) пассажиропоток (265)

 Пассажиропоток в аэропорту "Киев" снизился впервые за несколько лет

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского показал небольшое падение пассажиропотока в мае 2019 года на 0,6% по сравнению с маем 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Такая ситуация наблюдается впервые за несколько лет (за исключением периода ремонта полосы в 2017 году). До этого момента аэропорт показывал хорошую динамику роста.

Подобная ситуация возникла после перехода лоукоста SkyUp и некоторых небольших чартерных перевозчиков в аэропорт "Борисполь".

Общее число пассажиров в мае составило 229,4 тыс., из них 223,8 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 5,6 тыс. пассажиров - вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Количество обслуженных рейсов в мае 2019 года составило 2 565 на прилет и вылет, что на 13,8% меньше показателя мая 2018 года. Из них 2 150 рейсов были международными, 415 рейсов - внутренними.

Наиболее популярными международными направлениями из аэропорта "Киев" в мае 2019 года стали Минск, Варшава, Рим, Вена, Берлин, Анкара, Франкфурт-на-Майне.

В период с января по май 2019 года аэропорт обслужил 1 млн 83,8 тыс. пассажиров, что на 26,5% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

1 млн 56,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 27,2 тыс. пассажиров - внутренними рейсами.

Общее число рейсов на прилет и вылет в аэропорту "Киев" за пять месяцев 2019 года выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11 580. Из них 9 724 были международными, 1 856 - внутренними.

Наиболее популярными международными направлениями аэропорта в январе-мае 2019 года стали Шарм-эш-Шейх, Варшава, Минск, Анкара, Вена, Берлин и Рим.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130714
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Зебіли казали, що з аеропорту будуть тисячі чартерів, усі будуть драпати...
а реально, тільки мерзота щодня вертається...
 показать весь комментарий
 
 
Смотришь на соотношение внутренних и международных рейсов . . .
Либо у нас очень хорошо развит наземный транспорт, либо цене и безопасности внутренних авиарейсов уж слишком не доверяют наши граждане. Вроде и расстояния по стране приличные, и дороги хреновые, и топливо дорогое для автомобилей, но всё равно летать по стране как-то не принято.
Надо иностранцам открыть полностью внутренние рейсы, чтобы лоукосты были на Киев, на море в Одессу и т.п. за 200 грн. Купе-то уже 500 и выше.
 показать весь комментарий
 
Ціна. Внутрішні рейси, на якомусь там ЯК-40 від сотки зелені...
Після перемоги Зе, про це годі й мріяти. Там Бєня тримає монополію... скоріше за усе і міжнародні дешеві скоро припиняться...
 показать весь комментарий
 
дороги міжобласного сполучення і міжнародні траси в хорошому стані
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспортПассажиропоток в аэропорту "Киев" снизился впервые за несколько лет
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин Россия Туск убийство
 
 
 
 
 
 вверх