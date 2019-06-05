 Пассажиропоток в аэропорту "Киев" снизился впервые за несколько лет

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Такая ситуация наблюдается впервые за несколько лет (за исключением периода ремонта полосы в 2017 году). До этого момента аэропорт показывал хорошую динамику роста.
Подобная ситуация возникла после перехода лоукоста SkyUp и некоторых небольших чартерных перевозчиков в аэропорт "Борисполь".
Общее число пассажиров в мае составило 229,4 тыс., из них 223,8 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 5,6 тыс. пассажиров - вылетели или прилетели внутренними рейсами.
Количество обслуженных рейсов в мае 2019 года составило 2 565 на прилет и вылет, что на 13,8% меньше показателя мая 2018 года. Из них 2 150 рейсов были международными, 415 рейсов - внутренними.
Наиболее популярными международными направлениями из аэропорта "Киев" в мае 2019 года стали Минск, Варшава, Рим, Вена, Берлин, Анкара, Франкфурт-на-Майне.
В период с января по май 2019 года аэропорт обслужил 1 млн 83,8 тыс. пассажиров, что на 26,5% превысило результат за аналогичный период прошлого года.
1 млн 56,6 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, 27,2 тыс. пассажиров - внутренними рейсами.
Общее число рейсов на прилет и вылет в аэропорту "Киев" за пять месяцев 2019 года выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11 580. Из них 9 724 были международными, 1 856 - внутренними.
Наиболее популярными международными направлениями аэропорта в январе-мае 2019 года стали Шарм-эш-Шейх, Варшава, Минск, Анкара, Вена, Берлин и Рим.
а реально, тільки мерзота щодня вертається...
Либо у нас очень хорошо развит наземный транспорт, либо цене и безопасности внутренних авиарейсов уж слишком не доверяют наши граждане. Вроде и расстояния по стране приличные, и дороги хреновые, и топливо дорогое для автомобилей, но всё равно летать по стране как-то не принято.
Надо иностранцам открыть полностью внутренние рейсы, чтобы лоукосты были на Киев, на море в Одессу и т.п. за 200 грн. Купе-то уже 500 и выше.
Після перемоги Зе, про це годі й мріяти. Там Бєня тримає монополію... скоріше за усе і міжнародні дешеві скоро припиняться...