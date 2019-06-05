 "Ивано-Франковскгаз" заменит 18 км газопроводов. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает пресс-служба компании, больше всего газопроводов будет заменено в Ивано-Франковске, Долинском, Косовском и Рогатинскому районах области, передает БизнесЦензор.

На замену газопроводов в инвестиционной программе АО "Ивано-Франковскгаз" предусмотрено 8,8 млн грн.

"Действующая методика формирования тарифа на распределение, которую утверждает госрегулятор НКРЭКУ, предусматривает выделение лишь одной третьей доли средств, необходимых для модернизации газотранспортной системы. Это значит, что с каждым годом количество километров газопроводов, которые мы заменяем, уменьшается, зато технически непригодных – увеличивается", – говорит технический директор "Ивано-Франковскгаза" Игорь Высочанский.

В компании напомнили, что обновления газовых сетей происходит за счет тарифной выручки, которая является единственным источником дохода "Ивано-Франковскгаза". Для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 400 тыс. прикарпатцев, специалисты газораспределительной компании ежедневно выполняют комплекс работ по обслуживанию газотранспортной системы. А это более 15 тыс. км газопроводов, из которых 10 тыс. км – распределительные.

Так, чтобы выявить возможные утечки газа, специалисты компании осуществляют полный обход и проверку всех сетей. В зависимости от их уровня изношенности, газовики проводят ремонт или полную замену трубы. Стальные газопроводы меняют на полиэтиленовые, срок гарантии эксплуатации которых – 50 лет.

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Для обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения, газовики, кроме уличных газопроводов, параллельно комплексно-приборным обследованием проверяют газопроводы-вводы к жилым домам. Если такие вводы признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, то они подлежат замене вместе с распределительными.

При этом замену дворовых вводов, которые являются частной собственностью потребителей, должны оплачивать потребители. Такая норма предусмотрена действующим законодательством. Зато замена уличного газопровода происходит исключительно за счет АО "Ивано-Франковскгаз".

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