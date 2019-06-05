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Все про:аэропорт (620) Одесса (428) Омелян (719) Wizz Air (117)

 Wizz Air начнет летать в аэропорт "Одесса", – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что лоукост Wizz Air точно появится в аэропорту "Одесса".

Такое мнение Омелян высказал в интервью местному телеканалу "Репортер", передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

"Я знаю, что планируют в этом году запустить около 20 новых рейсов. Это будут преимущественно лоукосты. Ryanair объявил о своем заходе на одесский рынок. Я думаю, что компания Wizz Air тут точно будет присутствовать. Мы убеждены, что в ближайшее время, в течение года-двух, количество пассажиров в аэропорту "Одесса" минимум удвоится", – сказал министр. 

По словам Омеляна, в этом году будет полностью сдана в эксплуатация новая взлетно-посадочная полоса. Перенос сроков он объяснил определенными перебоями с финансированием работ.

"То, что я слышу от частных собственников частного терминала, – они тоже планируют с осени полноценно запустить его в работу. Фактически у нас будет чудесный новый аэропорт в Одесской области. Я убежден, что при правильном подходе менеджмента аэропорта, руководства города и области, Одесса имеет все шансы стать вторым или третьим хабом Украины", – подчеркнул Омелян.

Wizz Air непродолжительное время выполнял регулярные рейсы между Киевом и Одессой в 2008 году. Прекращение полетов в лоукосте объяснили плохим состоянием полосы в одесском аэропорту.

В 2015 году глава Wizz Air Йожеф Варади во время посещения аэропорта "Одесса" заявил, что бюджетник заинтересован возобновить работу в городе, но начнет полеты только после завершения строительства в аэропорту нового терминала и взлетно-посадочной полосы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130705
 
 
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