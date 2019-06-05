 США запретили туристические круизы на Кубу

Госдепартамент сообщил, что США запрещает гражданам поездки на Кубу на пассажирских и прогулочных судах, включая круизные суда и яхты, а также на частных и корпоративных воздушных судах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В Министерстве торговли США уточнили, что запрет вступает в силу со среды, 5 июня.

Как отмечает агентство, это означает, что круизные компании не успеют изменить маршруты поездок.

Таким образом, ужесточение условий многолетней блокады острова нанесет больший урон кубинской экономике, но ударит и по американским туристическим компаниям, которые создали бизнес, специализирующийся на Кубе, в течение короткого периода потепления отношений между странами в 2014-2016 годах.

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Ранее Трамп не раз делал заявления, в которых грозился разорвать соглашения с Кубой.

Напомним, президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время, несмотря на личную позицию Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.

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