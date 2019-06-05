 Кабмин исключил часть территорий Сухого лимана из акватории морпорта "Черноморск"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту пояснительной записки к указанному постановлению Кабмина, акватория третьего бассейна Сухого лимана составляет практически замкнутое водное пространство с глубинами от 0 до 3,5 м. При этом на ее побережье размещены предприятия и организации, деятельность которых не касается торгового мореходства, а сам бассейн отделен от первого и второго бассейнов понтонным мостом (строится стационарный).

В указанной акватории не выполняются грузовые операции, отсутствуют объекты инфраструктуры, не осуществляется торговое судоходство и нет перспектив развития – в связи с отсутствием прилегающих земучастков портовых операторов.

Принятие указанного постановления приведет границы акватории морпорта "Черноморск" в соответствие с требованиями Кодекса торгового мореходства и закона Украины про морские порты.

Объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 годом – до 21,54 млн тонн.

Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

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