 Минрегион обязал оборудовать станции метро системами раннего выявления угроз

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Мы живем с вами в то время, когда технологии и решения позволяют оперативно и в автоматическом режиме выявлять возможные неисправности и угрозы, реагировать на чрезвычайные ситуации. Это очень важно для безопасности людей. Поэтому обычно, что такие системы в первую очередь используются на важных и стратегических объектах, в местах большого скопления людей. Метро как раз одно из таких. Поэтому в новых ГСН относительно метрополитенов прописано обязательное требование – предусматривать эти системы при проектировании новых или реконструкции существующих станций и других сооружений метро. Норма начнет действовать в сентябре", – отметил Парцхаладзе.

по словам чиновника, автоматизированные системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций заключаются в обустройстве на объекте специальных датчиков контроля деформации строительных конструкций. Датчики позволяют автоматически выявлять угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, например, трещину в стене или риск возгорания, после чего оперативно оповещают об этом на диспетчерский пункт. Кроме этого, такие системы максимально исключают влияние человеческого фактора на выявление угроз, что также способствует повышению безопасности.

Автоматические установки для раннего выявления чрезвычайных ситуаций рассчитаны на возможное обнаружение пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и других ситуаций природного и техногенного происхождения.

Также в новых ГСН расширены требования к пожарной безопасности и пожаротушению в метрополитенах. Так, обновлены и усовершенствованы системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей, системы противодымной защиты и подпора воздуха, автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем.

Соответствующие государственные строительные нормы вступают в действие 1 сентября 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram