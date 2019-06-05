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 Аграрный рынок
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 "Аграрный фонд" увеличил выплату дивидендов до 130 миллионов

ПАО "Аграрный фонд" выплатило государству дивиденды в размере 132,3 млн грн (90% от чистой прибыли) за 2018 год, тогда как за 2017 год предприятие направило на выплату дивидендов 71 млн грн (75% от чистой прибыли).

Как сообщает пресс-служба компании, дивиденды были перечислены почти на месяц раньше установленного Кабмином срока 1 июля, передает БизнесЦензор.

Сумма дивидендов в размере 90% от чистой прибыли была начислена в соответствии с постановлением Кабинета министров №364 от 24 апреля 2019 года.

Как сообщалось, ПАО "Аграрный фонд" уплатило государству дивиденды в размере 71 млн грн по результатам деятельности предприятия в 2017 году. : 

По итогам 2018 года "Аграрный фонд" увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 147 млн грн, чистый доход возрос на 60% – до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Согласно оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130699
 
 
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