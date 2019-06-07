 Итоги недели: Новая формула цены на газ, падение резервов и победа Коломойского над НАБУ

ФИНАНСЫ

Падение резервов Нацбанка ускорилось до 1,1 $ миллиарда за месяц из-за выплат по госдолгу

На 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 19,4 млрд $ (в эквиваленте), уменьшившись в мае на 1,12 млрд $ или на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 17,5%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых. НБУ отмечает усиление волатильности на финансовых рынках из-за обсуждения идеи дефолта и переноса транша МВФ из-за выборов.

Остатки средств на едином счету Казначейства упали на 20%

По данным Казначейства, остаток средств на Едином казначейском счете на 1 июня составлял 29,54 млрд грн, сократившись за месяц на 7,3 млрд грн. Год назад на ЕКС находилось в 2,5 раза меньше средств – 11,49 млрд грн.

При этом Нацбанк в мае перечислил в госбюджет еще 17,3 млрд грн, благодаря чему доходная часть общего фонда в прошлом месяце перевыполнена на 12,1% при общих поступлениях 94,42 млрд грн. В то же время поступления от налоговой и таможни отстают от плановых.

Нацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни

Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке 11,5 млн $, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – 43 млн $. В последний раз продажа валюты НБУ превышала покупку в начале марта.

В НБУ пояснили девальвацию гривни в последнюю неделю мая влиянием торгового конфликта между США и Китаем на финансовые рынки развивающихся страни и увеличением внутренней политической нестабильности в Украине.

Убытки "Приватбанка" от действий экс-владельцев превысили 209 миллиардов

По данным НБУ, общие убытки "Приватбанка", равные сформированным резервам по кредитам, которые были выданы связанным с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаниям до национализации, по итогам 2018 года выросли до 209,4 млрд грн.

Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом до 2022 года

Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая предусматривает постепенное снижение объема государственного долга к ВВП до 43% к концу 2022 года.

Объем проблемных кредитов в банках упал ниже 600 миллиардов

По данным Нацбанка, объем неработающих кредитов в банковской системе в апреле сократился на 11,11 млрд грн – до 599,5 млрд грн (-1,82%). Наибольшее падение проблемных кредитов зафиксировано в портфеле иностранных банковских групп – сразу на 8,3 млрд грн (-5,62%) – до 139,4 млрд грн.

Доля безналичных карточных операций достигла 50%

По итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками в Украине достигла 50%. При этом количество токенизованих платежных карт для оплаты с помощью NFC-устройств достигло 1,1 млн или 3% от общего количества.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин вновь изменил механизм формирования тарифов на газ для населения

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

НРКЭКУ раскритиковала принятые Кабмином решения для запуска рынка электроэнергии

Кабинет министров возложил спецобязательства (PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго". Таким образом правительство планирует предотвратить рост цены для населения в новом рынке.

В свою очередь НКРЭКУ заявила о невозможности выполнить решение Кабмина в установленный срок и указала на ряд рисков, которое оно создает для запуска рынка электроэнергии. Нацкомиссия также предупреждала о риске роста цен на электрическую энергию для небытовых потребителей на 40-50%.

Цены на газ в Европе упали до минимума за три года

По данным УЭБ, на европейских рынках в 30-31 мая наблюдался обвал цен природного газа. Так, цена газа на голландском рынке TTF с 29 мая снизилась приблизительно на 20% – до около 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года.

"Нафтогаз" попросил рассрочить выплату дивидендов в госбюджет для закупки газа на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

При этом Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года, но без дополнительных средств план заполнения хранилищ может оказаться под угрозой.

Остановка трубопровода "Дружба" привела к падению транзита нефти через Украину в 2 раза

Транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в мае составил 443 тыс. тонн, что в 2,3 раза меньше объема мая 2018 года (1,06 млн тонн) Снижение майского транзита стало следствием вынужденной остановки прокачки по "Дружбе" 25 апреля, который был частично восстановлен 11 мая.

Украина впервые вошла в мировой рейтинг стран по количеству буровых для добычи нефти и газа

Украина впервые включена во всемирно известный индекс работающих буровых станков Baker Hughes GE Rig Count, где страна заняла лидирующую позицию в Европе. Согласно данным индекса по состоянию на май, всего Европе работало 186 буровых станка (в том числе 44 – морские платформы), из них почти половина – 84 – бурили в Украине.

Россия урезала квоты на поставки дизтоплива и автогаза в Украину на 30-50%

Министерство экономического развития РФ выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня, сообщают СМИ.

Германия обновит энергетическую политику с учетом "Северного потока-2"

Германия до конца 2019 года планирует сформулировать новую энергетическую политику с учетом ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

ВЛАСТЬ

Рада утвердила обязательство согласовывать решения в энергетике с ЕС

Верховная Рада ратифицировала обновленное "энергетическое" Приложение 27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно документу, Украина обязуется проводить консультации с Европейской комиссией по совместимости с положениями права ЕС любого законодательного предложения в сфере энергетики.

Рада приняла закон о переходе на европейские нормы технического регулирования

Согласно пояснительной записке к документу, закон необходим для окончательного решения Еврокомиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, согласно которому украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне.

Рада отложила штрафы для аграриев за отсутствие лицензий на хранение топлива

Верховная рада отсрочила вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива с 1 июля до 31 декабря 2019 года. Ранее против введения лицензирования складов для дизтоплива активно выступали аграрии.

Кучма предложил возобновить торговлю с оккупированным Донбассом

Трехстронняя контактная группа на следующем заседании в Минске по предложению представителя Украины Леонида Кучмы обсудит снятие экономической блокады с подконтрольных пророссийским боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

По мнению самого Кучмы, никакой экономической блокады оккупированного Донбасса нет, а решением СНБО лишь введено временное ограничение на перемещение товаров, которое может быть отменено этим же органом.

Минэкономразвития разблокировало закупки для проведения выборов в Раду

Вступил в силу приказ Министерства экономического развития и торговли, который позволяет Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры без объявления тендеров.

Минэкономразвития предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Минэкономразвития предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%.

КОРПОРАЦИИ

Россия оспорила победы украинских компаний в Гаагском арбитраже

Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил" и ряда других из-за потери имущества на территории незаконного аннексированного Крыма, сообщил Минюст РФ.

Иски были поданы украинскими компаниями по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, ряд украинских компаний уже получили решение о взыскании компенсаций.

"Укрзализныця" назначила четырех новых членов правления

Новыми членами правления компании стали экс-глава Центра исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги" Франтишек Буреш, экс-глава польского железнодорожного оператора PKP Intercity Марчин Селеевский, директор по ремонту подвижного состава "Укрзализныци" Сергей Кушнир и член наблюдательного совета компании Иван Юрик.

Американская страховая компания AIG закроет представительство в Украине

Группа AIG – глобальная страховая компания, которая работает в 160 странах и юрисдикциях, – решила прекратить деятельность украинского ЧАО "АИГ Украина Страховая компания", работавшего в стране с 2000 года. В компании заявили, что решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только территории Украины.

Facebook впервые назначил менеджера для Украины

Корпорация Facebook выбрала Катерину Крук на должность менеджера по публичной политике в Украине, она будет работать в офисе компании в Варшаве.

ТРАНСПОРТ

Госавиаслужба приостановила сертификат авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании YanAir Airlines с 7 июня до устранения выявленных при проверке замечаний, часть которых определены как "критические" и могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus заходит в Украину

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок. Компания озвучит свои планы 11 июня.

"Укрзализныця" запустила поезд из Мукачево в Словакию

"Укрзализныця" в партнерстве с компанией "Словацкие железные дороги" (ZSSK) с 9 июня открывают ежедневное ж/д сообщение между Кошице (Словацкая Республика) в Мукачево. Стоимость билета будет составлять около 7,5 евро. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Пассажиропоток в аэропорту "Киев" снизился впервые за несколько лет

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского показал падение пассажиропотока в мае 2019 года на 0,6% по сравнению с маем 2018 года, после перехода лоукоста SkyUp и некоторых небольших чартерных перевозчиков в аэропорт "Борисполь".

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Украина завершила весеннюю посевную кампанию

По предварительным данным Минагрополитики, посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 года составляет 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, технические – 9,2 млн га, что также на уровне прошлого года.

КОРРУПЦИЯ

Конституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 6 миллиардов по иску завода Коломойского

Конституционный суд 5 июня удовлетворил жалобу "Запорожского завода ферросплавов" (ЗЗФ) Игоря Коломойского и признал неконституционным закрепленное в законе право Национального антикоррупционного бюро требовать в суде признания соглашений недействительными. Таким образом, НАБУ утратило право обжаловать в суде сделки с 5 июня 2019 года.

В НАБУ заявили, что решение суда защищает организаторов коррупционных схем и фактически узаконивает хищение средств государственных предприятий через закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам, по которым детективы уже отсудили более 6 млрд грн.

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре 470 $ миллиардов, – иск "Приватбанка"

В поданном 21 мая национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Беглый ставленник Коломойского на посту главы "Укртранснафты" вернулся в Украину

Бывший председатель правления АО "Укртранснафта" в 2009-2015 годах Александр Лазорко вернулся в Украину.

В апреле стало известно, что Министерство внутренних дел сняло Лазорко с розыска, куда он был объявлен в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

НАБУ провело обыски в Федерации футбола Украины

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в здании Федерации футбола Украины в рамках расследования злоупотреблений при закупках з футбольных полей с искусственным покрытием.

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