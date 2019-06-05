 Минфин увеличил поступления от продажи облигаций в 2 раза

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

В частности, гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день размещены на 106,18 млн грн под 18% годовых, 182 дня – на 317,206 млн грн под 18,5% годовых, 336 дней – на 609,16 млн грн под 18,33% годовых, 498 дней – на 223,81 млн грн под 16% годовых, 1 071 дня – на 573,37 млн грн под 17% годовых.

Ценные бумаги в валюте размещены со сроком обращения 239 дней на $78,3 млн под 7,5% годовых, 343 дней – на $25,4 млн под 5,49% годовых, 729 дней – на $1,63 млн под 7,53% годовых, 385 дней – на $26,31 млн под 4,35% годовых, 442 дня – на $73,81 млн под 3,85 % годовых.

Бумаги в валюте также размещены со сроком обращения 175 дней на 18,18 млн евро под 4,12% годовых, 364 дней – на 17,18 млн евро под 4,6% годовых.

Как отметили в пресс-службе Минфина, по итогам размещения ОВГЗ ставки привлечения средств остались на уровне предыдущего аукциона.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона 28 мая продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн из-за чего Минфину пришлось повысить ставку самых коротких трехмесячных бумаг до 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения ($73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи восьмимесячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно $13,2 млн и $3,9 млн, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

В целом по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 28 мая в государственный бюджет привлечено 3,63 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

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