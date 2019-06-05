 Тариф на перевозки грузов по железной дороге занижен в 3 раза, – "Укрзализныця"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Базовый тариф недооценен примерно в 2-3,5 раза. Это то, что касается перспективы тарифов. Кроме того, тариф каждый год должен индексироваться, но это нельзя называть повышением тарифа. Сложив эти два фактора, мы можем получить тариф, достаточный для восстановления и функционирования железной дороги. Конечно, прийти к консенсусу (с бизнесом, – ред.) будет сложно", – отметил Рязанцев.

По его словам, тариф будет увеличиваться более умерено при софинансировании убыточных направлений деятельности УЗ из бюджетов разных уровней.

"На сегодня на грузовых перевозках сверху "сидят" еще все пассажирские перевозки и инфраструктура (в частности, финансирование малодеятельных станций). Это в общем 20 млрд грн. Сегодня их платит УЗ, собирая с грузовых перевозок. Мы считаем, что эти вещи должны софинансироваться из государственного и местных бюджетов, и если оно будет, мы существенно сможем облегчить жизнь грузопроизводителям в плане тарифа. Этот вопрос должен решить Кабмин, в законодательстве это четко прописано", – сказал директор по развитию УЗ.

Как сообщалось, с апреля 2019 года тариф на грузовые перевозки повышен на 14,2%. Кабмин в марте согласовал автоматическую индексацию тарифов на перевозку грузов и связанные с ними услуги с 1 мая на 2,5%, с 1 августа – на 5%, с 1 ноября – на 7,5%.

Согласно финплану компании, "Укрзализныця" планирует в 2019 году перевезти 331 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше плана на 2018 год. В итоге доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 83,99 млрд грн, что больше плана-2018 на 12 млрд грн (16,7%).