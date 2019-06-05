 Кабмин определил площадку для продажи электроэнергии на аукционах (обновлено)

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, с условием доработки документа в течение одного дня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выбрали единственного в настоящее возможного представителя, который имеет соответствующие софты, в том числе и для проведения аукционов по двухсторонним договорам, аукционов с ограниченной ценой. Это Украинская энергетическая биржа. Но мы выделяем только три месяца для ее работы, и какая-либо другая биржа, которая может выйти на рынок Украины, имея непосредственный программный продут, может предоставить свои возможности", – сказал министр энергетики Игорь Насалик.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в период, пока аукционы будут осуществляться на площадке УЭБ, команда ProZorro разработает специальную дополнительную площадку для проведения таких конкурсов.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус выразил опасения относительно того, разработка специальной площадки может затянуться, а проведение аукционов на УЭБ может перейти с временной на постоянную основу.

Согласно проекту постановления о Порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам и Порядке выбора организаторов таких аукционов, если за 15 дней до 1 июля не будет отобран на конкуре организатор аукционов, то стать им имеет право структура, которая отвечает квалификационным требованиям.

Ранее разработчики проекта правительственного постановления оценивали подготовительный период к проведению аукционов на рынке электроэнергии на уровне 60-75 дней. Для начала работы новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, до 1 июня должна была пройти регистрация участников рынка двусторонних договоров, для этого необходимо было определить организатора соответствующих электронных аукционов (оба этих события не произошли).

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.