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 Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом до 2022 года. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

Стратегия направлена на постепенное достижение к концу 2022 года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%, сообщает Минфин.

По данным Минфина, планируется, что в 2019 году объем госдолга Украины к ВВП составит 52%, в 2020 году – 47,5%, в 2021 году – 45,5%, в 2022 году – 43%.

"После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года", - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова. "Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую динамику", - сказала он.

Средний срок до погашения государственного внутреннего долга составляет 10 лет, для государственного внешнего долга – 8,1 лет, сообщает Минфин.

"Льготное финансирование в структуре госдолга Украины составляет 25%, что демонстрирует высокий уровень поддержки Украины международными партнерами", - сообщает Минфин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130664
 
 
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