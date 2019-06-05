 Насалик оценил рост цен на электроэнергию для промышленности после запуска рынка в 6%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прогнозный баланс на 2019 год предполагал рост оптово-рыночной цены на э/э на 6-7%, не больше 8%, поэтому с введением рынка увеличение розничных цен на э/э для небытовых потребителей может составить порядка 5-6%, сказал министр.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина подчеркнул, что правительство просит Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая ему не подчиняется, предотвратить рост цен на э/э для населения, и, "внимание, для промышленности".

Как сообщалось, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение одобренного правительством 22 мая порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

Вместе с тем, принятая Кабмином 5 июня редакция постановления кардинально не отличается от одобренной 22 мая.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).