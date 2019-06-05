 Кабмин возложил спецобязательства по поставке электроэнергии для населения на госкомпании

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, с условием доработки документа в течение одного дня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, комментируя предложения участников заседания возложить PSO и на частные энергокомпании, пояснил, что компенсировать низкие цены для населения – 1,06 грн за кВТ-ч - могут лишь те энергокомпании, у которых отпускной тариф еще меньше. Такими компаниями являются только "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Тепловая генерация не может реализовывать э/э по 1,06 грн з кВт-ч, имея самый высокий отпускной тариф, в частности более 1,6 грн за кВт-ч, пояснил министр.

Вместе с тем Насалик отметил, что частные энергогенерирующие компании будут косвенно нести затраты по PSO, оплачивая тариф НЭК "Укрэнерго".

Министр также сообщил, что с 1 июля формула Роттердам+ (определяет цену угля в составе себестоимости э/э тепловой генерации) теряет актуальность, начинают работать рыночные механизмы формирования цен на продукцию тепловых энергогенерирующих компаний.

Согласно проекту постановления, текст которого поступил в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%. Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уровня.

ПУУ будут покупать на аукционах не более 80% э/э, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго".

Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

Как сообщалось, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

Регулятор указал, что правительство на заседании 22 мая утвердило разработанный Минэнергоугля порядок возложения PSO по поставке э/э для нужд населения до 31 декабря 2020 года (текст документа не был официально опубликован - ИФ). Документ предполагает возложение PSO на НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" (путем их обязательства продавать э/э по определенным правилам) и НЭК "Укрэнерго" (путем включения сумм компенсации в тариф на диспетчеризацию).

Одобренный 22 мая Кабмином механизм возложения PSO в электроэнергетике сложно реализовать, считают в НКРЭКУ. Для этого требуется точный прогноз ряда показателей, таких как объем продаж "Энергоатома" по специальной цене, объем продаж "Укргидроэнерго" по специальной цене и оставшийся объем э/э, необходимый для поставки населению, по рыночной цене (компенсация по нему будет включаться в тариф "Укрэнерго").

Для реализации механизма потребуются две аукционные площадки по заключению двусторонних договоров государственными энергогенерирующими компаниями. На одной они будут заключать договора с ПУУ (которые затем поставят купленную по спеццене э/э населению), на другой – с остальными участниками рынка (поставщиками и крупными потребителями).

Еще одно осложнение: Порядок формирования тарифа на диспетчеризацию "Укрэнерго" не предполагает включения таких расходов, как PSO (для внесения изменений в Порядок понадобится два месяца). Кроме того, у НКРЭКУ нет закрепленных законом полномочий для расчета объемов PSO, напоминает регулятор.

Для урегулирования ситуации Комиссия предлагала обязать "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 80%, а "Укргидроэнерго" – минимум 50% производимой э/э по фиксированным ценам. Это предотвратит неконтролируемый рост цен на э/э АЭС, считает регулятор. При этом цена на аукционах будет одинаковой для всех покупателей, что исключит возможности манипуляций на закупке-продаже (то есть ПУУ не сможет приобрести э/э по цене для населения и перепродать ее малому небытовому потребителю вдвое-втрое дороже).

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).