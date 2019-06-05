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 "Укрзализныця" запустила поезд из Мукачево в Словакию

АО "Укрзализныця" в партнерстве с компанией "Словацкие железные дороги" (ZSSK) с 9 июня 2019 года открывают ежедневное ж/д сообщение между Кошице (Словацкая Республика) в Мукачево.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С 9 июня этого года начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице составами дизель-поездов ZSSK", – сообщает Укрзализныця.

Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет исправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Стоимость билета будет составлять около 7,5 евро. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

Перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130637
 
 
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