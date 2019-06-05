 Экс-главу Renault обвинили в краже еще 11 миллионов евро

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Это показала внутренняя финансовая проверка предприятий Renault и Nissan, о результатах которой сообщает информагентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям агентства, проверка проводилась на совместном предприятии Renault и Nissan в Нидерландах и ее результаты уже были представлены членам правления альянса. Следующим шагом может стать принятие юридических мер против Гона в Нидерландах.

В Японии против бывшего топ-менеджера Nissan Гона также выдвинуто обвинение в том, что за период между концом 2015 и серединой 2018 года он перевел в общей сложности 15 миллионов евро из капитала компании на счет некоего предприятия, зарегистрированного в Омане.

Предположительно, треть этих средств Гон использовал на личные цели, в том числе на покупку дорогой яхты и инвестиции в предприятие его сына в США.

Кроме того, следствие полагает, что Гон на протяжении лет намеренно занижал доход компании Nissan в документах налоговой отчетности с целью переложить на компанию собственные финансовые потери.

Сам Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес и считает себя "жертвой заговора". Ожидается, что судебный процесс по его делу начнется в Японии в 2020 году.