 Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По данным Bloomberg, речь идет о кредите, который Венесуэла получила в 2016 году.

Деньги ей тогда были переданы наличными. В качестве залога Deutsche Bank Каракас передал 20 т золота. Срок выплаты кредита, указывают собеседники Bloomberg, должен был истечь в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы перед немецким банком были погашены досрочно.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать ситуацию. Оперативно связаться с пресс-секретарем венесуэльского Центрального банка агентству не удалось.

В это же время, отмечает Bloomberg, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, спикера местной нацассамблеи Хуана Гуаидо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента республики Николаса Мадуро, $120 млн.

Такая сумма, полагают соратники Гуаидо, отражает разницу в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.

"Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся Центральному банку (Венесуэлы), будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы", — сказал в беседе с Bloomberg венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес (в конце февраля Гуаидо назначил его спецпрокурором Боливарианской Республики).

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе после инаугурации Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах президента страны, однако местная оппозиция и ряд западных стран результаты этого голосования не признали. Свою позицию они объяснили тем, что к кампании не был допущен ряд игроков. После этого Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

В этом качестве его поддержали более 50 стран, в том числе США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия и Турция, в свою очередь, поддержку оказали правительству Мадуро.