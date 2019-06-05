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 Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, прервавшего четырехдневное падение рынка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $61,74 за баррель, что на $0,23 (0,37%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,97 за баррель, поднявшись на $0,69 (1,13%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,34 (0,64%) - до $53,14 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,23 (0,43%) - до $53,48 за баррель.

"Цены на нефть существенно снизились за последние несколько сессий, и во вторник трейдеры воспользовались возможностью купить подешевевшую нефть", - отмечает аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатзигианнис.

"Поддержку рынку также оказал подъем фондовых индексов, обусловленный ожиданиями снижения ставки Федрезервом", - цитирует эксперта MarketWatch.

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Однако во вторник председатель американского Центробанка Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв внимательно оценивает экономические последствия усиливающихся споров США с их крупнейшими торговыми партнерами и готов действовать, чтобы поддержать экономику.

"Мы, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Цены на нефть возобновили снижение в среду на фоне данных Американского института нефти (API), указавших на рост нефти запасов в США.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы в среду министерством энергетики США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130615
 
 
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