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 Forbes определил самую богатую певицу в мире

Журнал Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.

Об этом со ссылкой на Forbes сообщает БизнесЦензор.

Капитал Рианны достиг $600 млн. Рианна стала богаче Мадонны ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Большую часть капитала Рианне, поясняют авторы рейтинга, принесла не музыка, а ее сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, которым управляет миллиардер Бернар Арно (его состояние, по информации журнала, составляют $90,6 млрд).

LVMH производит предметы под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Рианна в вместе с LVMH является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который был запущен в сентябре 2017 года. За первые несколько недель существования его объем продаж достиг $100 млн.

Сейчас продажи Fenty Beauty продолжают расти. В прошлом году, по оценкам журнала, он получил доход в $570 млн. LVMH, по данным издания, владеет примерно 50% Fenty Beauty, у Рианны — около 15% компании.

В мае LVMH и Рианна объявили о скором создании нового модного дома под названием Fenty. Предполагалось, что он будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения премиум-класса.

Также вместе с американской фирмой TechStyle Fashion Group Рианна является совладельцем линии нижнего белья Savage X Fenty.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130613
 
 
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