 Зеленский прокомментировал заявления Коломойского о дефолте и судах за "Приватбанк"

Об этом в Twitter сообщает Администрация президента Украины, передает БизнесЦензор.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", – заявил Зеленский.

Также президент пообещал защищать позицию государства в конфликте Украины и бывших владельцев национализированного "Приватбанка".

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", – сказал Зеленский.

Свой первый заграничный визит в качестве президента Зеленский совершил в Брюссель, где находятся центральные институции НАТО и Европейского союза.

Как сообщает сайт президента, Зеленский также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Стратегический курс Украины – приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом", – заявил Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Игорь Коломойский заявил, что Зеленский должен последовать примеру Греции, отвергнув программу жесткой экономии Международного валютного фонда, и объявить дефолт по внешнему долгу.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция", – сказал Коломойский.

Тем временем резервы "Приватбанка" по кредитам, которые были выданы связанным с Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаниям до национализации, выросли до 209,4 млрд грн.

Сейчас продолжаются активные судебные процессы, в ходе которых Коломойский и Боголюбов добиваются признания незаконным решения о его национализации.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.