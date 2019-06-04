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 Scatec Solar начала строительство солнечной станции за 124 миллиона евро на Николаевщине

Норвежская Scatec Solar начинает строительство солнечной станции "Прогрессовка" мощностью 148 МВт в Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба компании, проект будет реализован в сотрудничестве с китайской PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd., передает БизнесЦензор.

В частности, китайская компания обеспечит финансирование строительства, инжиниринговые закупки и строительство, в то время как Scatec Solar будет инвестором в акционерный капитал и обеспечит управление, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также услуги по управлению активами.

Согласно сообщению, двухлетнее финансирование строительства от Power China покрывает 65% капитальных затрат на проект в размере 124 млн евро.

"Проект "Прогрессовка" является еще одним подтверждением нашей сильной позиции в Украине, где у нас сейчас портфель проектов на 500 МВт. Сотрудничество с Power China по этому проекту дает нам доступ к конкурентоспособному финансированию в рамках решения под ключ", – отметил генеральный директор Scatec Solar Раймонд Карлсен.

В компании планируют реализовать проект, получив десятилетний високий "зеленый тариф" на электроэнергию, производство которой планируется в объеме около 187 ГВт-ч в год.

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Как сообщалось, норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около десятка компаний в Украине для осуществления проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

В частности, в январе 2019 года Scatec Solar подписало с украинской SM Invest&Construction, собственникам которой принадлежит ООО "Прогресовка Солар Б.В.", соглашение о покупке проекта строительства СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской области вблизи сел Ташино и Прогрессовка на территории Березанской объединенной территориальной громады.

Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем втрое – с 175 млн евро до 490 млн евро, тогда как EBITDA увеличилась всего на 17% – с 82 млн евро до 100 млн евро. Компания отмечает существенное снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130570
 
 
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