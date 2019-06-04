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 Сервис такси Uklon запустился в Виннице

Украинский сервис вызова авто Uklon запустился в Виннице. Винница стала 13 украинским городом, где работает Uklon.

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, стоимость поездки стартует от 20 грн.

"Это был первый этап нашей экспансии по Украине, которую мы запустили в 2016 году. За три года нам удалось войти в "чертову дюжину" украинских городов и открыть региональные представительства в 8 городах из 13. Теперь перед нами стоит задача взять намеченную долю рынка и укрепить позиции везде, где доступен наш сервис, после чего мы запустим новую волну всеукраинской экспансии Uklon", - заявил операционный директор Uklon Сергей Смусь.

Сегодня сервис также работает в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Чернигове, Белой Церкви, Николаеве, Кривом Роге.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130565
 
 
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