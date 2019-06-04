 Заложенные в бюджете средства на "теплые кредиты" использованы на 73%

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БизнесЦензор.

В целом, по итогам мая семьи привлекли около 300 млн грн "теплых кредитов" для термомодернизации домов.

В частности более 145 млн грн за месяц привлекли ОСМД, что в 1,5 раза больше чем в предыдущем месяце.

"Почти 140 млн грн – на утепление частных домов, почти вдвое меньше, чем в апреле, в связи с исчерпанием бюджетного софинансирования по данному направлению. Около 10 млн грн – на твердотопливные котлы. Учитывая такую ​​динамику спроса, некоторые банки уже завершили собирать заявки на кредитование", – отмечается в сообщении.

В целом, весной 2019 года более 80 тысяч семей стали участниками правительственной программы, кроме того участие в ней приняли 810 ОСМД.

Как сообщалось, в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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